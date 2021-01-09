"ديربي القصيم" ينتهي سلبياً

انتهى ديربي القصيم بالتعادل السلبي والذي جمع التعاون أمام غريمه التقليدي الرائد، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في الشوط الأول والذي لم يشهد فرصاً كثيراً بسبب الحذر الدفاعي من قبل الفريقين اللذان فضلا تأمين مناطقهما الدفاعية.

وسنحت أولى الفرص للسنغالي عبدولاي ساني مهاجم التعاون الذي أهدر هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله محمد أبوسبعان لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الرائد سريعاً وكان قريباً من افتتاح التسجيل حينما ارتقى لاعبه الكاميروني أرناود دجوم لعرضية زميله المغربي محمد فوزير وحول الكرة برأسه إلا أن الحارس البرازيلي كاسيو أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وفي الشوط الثاني حاول الرائد الوصول لمرمى التعاون وسنحت لمهاجمه محمد فوزير فرصة خطيرة حينما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس البرازيلي كاسيو.

وعند الدقيقة 53 اضطر الرائد لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه فواز فلاتة لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفرض التعاون سيطرته بعد الطرد وكاد لاعبه عبدالله الجوعي أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله ساني ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اعتلت العارضة.

وواصل التعاون وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه البديل محمد السهلاوي الذي تلقى تمريرة من زميله علي النمر ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عز الدين دوخة الذي تصدى لها.

ولم يتوقف هجوم التعاون وكاد لاعبه علي النمر أن يخادع حارس الرائد بتسديدة ذكية إلا أنها أصابت العارضة لتعود لساني والذي مررها بدوره لزميله الكاميروني ليندر توامبا والذي كان أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وفي الدقيقة 90 كاد مهاجم الرائد عبدالله المقرن أن يغالط الحارس كاسيو حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 18 نقطة ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، وارتفع رصيد الرائد الى 13 نقطة ليتقدم للمركز 13.