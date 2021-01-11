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صحيفة رومانية: ساموديكا قريب من العودة إلى الشباب

سوموديكا
سوموديكا في صورة سابقة مع الشباب

صحيفة رومانية: ساموديكا قريب من العودة إلى الشباب

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العربية. نت

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كشفت تقارير صحافية رومانية، يوم الاثنين، أن المدرب ماريوس سوموديكا تلقى عرضا من الشباب السعودي، وبات قريبا من العودة إلى فريقه السابق وتولي المسؤولية الفنية مجددا.

وبحسب موقع صحيفة "جي إس بي" الرياضية، فإن صاحب الـ "49 عاما" لديه عرض مهم من الفريق الذي سبق ودربه خلال الفترة من يونيو 2018 إلى يونيو 2019، كما أن المدرب الروماني غادر فريق غازي عنتاب التركي ولن يجدد تعاقده.

وكان سوموديكا قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أنه دخل في محادثات مع الشباب، وأضاف: لقد تحدثت إلى رئيس النادي السعودي، قدم لي عرضا، ونحن قريبون من الاتفاق.

وأردف في تصريحات لـ "دي جي سبورت": عندما تتلقى عرضا أكبر 7 مرات من عقدي مع الفريق التركي، فمن الطبيعي أن تفكر في التوقيع، لأن حياة المدرب قصيرة للغاية.

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