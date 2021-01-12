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إدارة النصر توافق على سفر حمدالله إلى المغرب

حمدالله النصر الباطن
حمدالله مهاجم النصر في مباراة ماضية

إدارة النصر توافق على سفر حمدالله إلى المغرب

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العربية. نت

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وافق مجلس إدارة نادي النصر، يوم الثلاثاء، على سفر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى بلاده، وذلك لإكمال برنامجه العلاجي.

ونشر النصر عبر حسابه على "تويتر"، التقرير الطبي لإصابات لاعبيه، التي أوضح من خلالها أن حمدالله سيكمل برنامجه العلاجي في المغرب، إذ يعاني من تمزق في العضلة الضامة.

بينما يتواجد المحترف كيم جون سو، في كوريا الجنوبية، حيث يواصل أيضا برنامجه العلاجي، بعدما تعرض لقطع كامل في وتر القدم، وأجرى عملية جراحية قبل ثلاثة أسابيع، ويستخدم الجبيرة حاليا ولا يسمح له بالمشي.

وأنهى أيمن يحيى برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد إصابته في عضلات البطن، وبدأ يوم الثلاثاء تدريباته بالكرة، فيما يعاني عبدالفتاح عسيري من تمزق في عضلة الساق، إذ تعرض للإصابة قبل أسبوعين ونصف، ويواصل برنامجه التأهيلي في صالة اللياقة البدنية.

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