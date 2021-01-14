السومة يتصدر هدافي مواجهات الهلال والأهلي

يعول الأهلاويون كثيراً على هدافهم السوري عمر السومة لأن يعيد فريقهم إلى سكة الانتصارات من خلال مواصلة هوايته المفضلة في التسجيل في شباك الهلال، في مواجهتهم المرتقبة التي سيحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في ختام المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ونجحت إدارة الأهلي في الإبقاء على السوري عمر السومة حينما جددت عقده حتى عام 2024، بعد الشائعات الكثيرة التي ربطت اللاعب في أكثر من ناد بعد دخوله الفترة الحرة.

ويعتبر السومة هداف مواجهات الأهلي والهلال في دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقه موسم 2008-2009 حيث تمكن من تسجيل 8 أهداف، يليه زميله السابق والمنتقل لنادي النصر عبدالفتّاح عسيري الذي سجّل 5 أهداف، يليه العماني عماد الحوسني الذي سجّل 5 أهداف.

ولم يتمكن السومة من تسجيل أي هدف في شباك الهلال بأول 3 مباريات خاضها أمام أزرق العاصمة بعد انتقاله للأهلي مطلع موسم 2014-2015 حيث لعب مواجهتي الذهاب والإياب والتي انتهت بالتعادل السلبي والايجابي 1-1، ونجح السوري في ذلك الموسم بتسجيل هدفه الأول في الهلال وكان ذلك في نهائي كأس ولي العهد الذي توج به الهلال بفوزه 2-1.

وبدأ السومة مشواره مع شباك الهلال في الدوري في مباراة الإياب بموسم 2015-2016 بعدما نجح بتسجيل هدفين من أهداف فريقه الثلاث في مباراة حسم لقب الدوري ليقود الأهلي للتتويج بعد غياب استمر لأكثر من 30 عاماً.

وسجّل السومة اسمه كأول لاعب أهلاوي يسجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك الهلال وكان ذلك في مواجهتهم موسم 2018-2019 والتي خسرها فريقه 4-3.

ويتصدر البرازيلي كارلوس إداودو قائمة هدافي فريقه السابق في مواجهاته أمام الأهلي بتسجيله خمسة أهداف، يليه سالم الدوسري الذي سجّل 4 أهداف بالتساوي مع السويدي كريستيان ويلهامسون مهاجم الهلال السابق.