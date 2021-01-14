الشباب يهزم العين بثلاثية ويزاحم الهلال في الصدارة

واصل الشباب مسلسل انتصاراته عقب فوزه على مضيفه العين 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سعود بالباحة، في حين واصل الفيصلي تعثره بتعادله أمام ضيفه القادسية 2-2، في افتتاح المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ووجد الشباب صعوبةً كبيرة في الوصول لمرمى العين خاصة في الشوط الأول والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وانتظر الشباب حتى الدقيقة 60 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق لاعبه الأرجنتيني كريستيان غوانكا الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالله الحمدان ليحول الكرة بقدمه لتستقر في شباك الحارس أمين بخاري.

وعند الدقيقة 81 نجح مهاجم الشباب عبدالله الحمدان بتسجيل الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة ذكية من زميله نواف العابد لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة في شباك العين، وعند الدقيقة 90+4 تمكن الأرجنتيني غوانكا مهاجم الشباب بتسجيل الهدف الثالث لفريقه بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك العين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 25 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق الأهداف مؤقتاً عن الهلال المتصدر، وبقي العين على رصيده السابق 10 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة أهدر الفيصلي نقطتين ثمينتين عقب تعادله أمام ضيفه القادسية 2-2.

وشهد الشوط الأول أفضلية للفيصلي الذي تمكن من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح مهاجمه جوليو تفاريس.

وانتظر القادسية حتى الدقيقة 55 حينما نجح لاعبه حسن العمري بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

ورد الفيصلي سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 60 حينما تلقى لاعبه البرازيلي جيليرمي تمريرة من زميله الهولندي هشام فايق ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة كثّف القادسية هجومه ونجح لاعبه وليد الشنقيطي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 88 بعدما ارتقى لعرضية زميله النيجيري ستانلي أوهاويتشي وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الفيصلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 18 نقطة ليبقى في المركز السابع مؤقتاً، وارتفع رصيد الفيصلي إلى 14 نقطة ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.