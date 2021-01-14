النصر يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب الرائد

يسعى النصر لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث الوحدة عن التقدم في سلم الترتيب حينما يواجه مضيفه ضمك الجريح، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ونجح النصر في تحقيق انتصارين متتاليين لأول مرة هذا الموسم عقب فوزه على الفيصلي والعين في المرحلتين السابقتين ليبتعد عن مناطق الخطر مؤقتاً، حيث يحتل المركز 11 برصيد 14 نقطة.

وتنفس الكرواتي، ألين هورفات، مدرب النصر الصعداء بعد عودة لاعبيه البرازيلي مايكون والذي غاب عن لقاء العين بسبب تراكم البطاقات واللاعب عبدالمجيد الصليهم، والذي أبدى حاهزيته عقب تعافيه من الإصابة.

ونجح هورفات في تغيير وضع النصر عقب تعيينه خلفاً للبرتغالي المقال روي فيتوريا، حيث حقق انتصارين متتاليين في اختباره الأول، وفوزه على الرائد سيبقي حظوظه قائمة في المنافسة على المراكز المتقدمة.

وفي المقابل يعيش البلجيكي هاسي مدرب الرائد وضعاً فنياً صعباً بعد تراجع أداء الفريق في مبارياته الأخيرة، حيث لم يعرف طعم الانتصارات في آخر 7 مباريات.

وبدأ مستوى الرائد بعد المرحلة الخامسة والتي انتصر فيها على أبها حيث مُني بـ4 خسائر وتعادل في 3 مباريات بالإضافة إلى خروجه من كأس الملك على يد النصر الشهر الماضي ليتراجع للمركز 12 برصيد 13 نقطة.

ولن يتمكن هاسي من الاستعانة بمدافعه فواز فلاتة الموقوف بعد طرده في المباراة السابقة أمام التعاون، في حين سيكون بإمكان المدرب الاستعانة بالمهاجم المغربي كريم البركاوي الذي شُفي من إصابته.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يتطلع الوحدة لاستعادة توازنه حينما يواجه مضيفه ضمك الجريح.

وتوقفت انتصارات الوحدة بعد تعادله سلبياً أمام مضيفه الفتح في المرحلة الماضية، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 19 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

وفي المقابل يبحث ضمك 3 نقاطٍ يضمد بها جراحه هذا الموسم بعد أدائه السلبي الذي قدمه حيث يتذيل الترتيب بـ8 نقاط وبفارق نقطتين عن العين صاحب المركز قبل الأخير.