الهلال يطمح لحماية صدارته أمام الأهلي

سيكون ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" مسرحاً لقمة مشتعلة تجمع أهلي جدة أمام ضيفه الهلال، في مواجهة مثيرة في ختام المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ويعد هذا اللقاء مختلفاً حيث إن الفريقين سيدخلان المباراة وهدفهما المنافسة على اللقب، إذ يتطلع الهلال لتعزيز صدارته وإعادة فارق 6 نقاط بينه وبين مضيفه، في حين يبحث الأهلي عن مشاركة الهلال في الصدارة حيث يفصل بينهما 3 نقاط فقط.

ويدخل الفريقان اللقاء في ظروفٍ متشابهة بعد تراجع مستواهما في المراحل الأخيرة، حيث لم يعرف الهلال طعم الانتصارات في المباريات الثلاث الماضية والذي اكتفى بالتعادل أمام اتحاد جدة والشباب والباطن.

وفي المقابل يعيش الأهلي ظروفاً فنية صعبة بعد الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق في آخر مواجهتين حينما خسر أمام ضيفه التعاون 3-صفر وخسر أمام مضيفه القادسية 3-1، جعلته يتراجع للمركز الثالث برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف عن الشباب الوصيف.

ويحرص الروماني رزافان لوتشيسكو مدرب الهلال على العودة لسكة الانتصارات من الباب الكبير، حيث إن الخسارة ستفتح عليه باب المشاكل مع جماهير ناديه الذين أبدوا غضباً شديداً بعد التعادلات الأخيرة.

وتنفس زوران الصعداء بعد تأكد مشاركة مدافعه الكوري الجنوبي جانغ هيون سو وقائد الفريق سلمان الفرج بعد تعافيهما من الاصابة بالإضافة إلى الحارس عبدالله المعيوف الغائب عن الفريقين منذ أكثر من شهرين، في حين لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة الكولومبي غوستافو كويار الذي غيبته الانفلونزا عن مران الثلاثاء.

وعلى صعيد الغيابات الهلالية لن يتمكن الثنائي علي البليهي وفواز الطريس من المشاركة بسبب الإصابة.

وفي المقابل يعيش الصربي فلادان مدرب الأهلي أوقاتاً صعبة برفقة فريقه بعد الخسارتين الثقيلتين من أمام التعاون والقادسية.

وتلقى الصربي فلادان ضربةً موجعة بعد تأكد غياب حارسه محمد العويس الموقوف انضباطياً مباراتين بسبب سوء سلوكه في مباراة القادسية الماضية بالإضافة إلى المصابين المغربي ادريس فتوحي وعبدالله حسون.

ويعول فلادان كثيراً على مهاجمه السوري عمر السومة والذي سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما جدد عقده مع الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة.