"يناير" يميل للهلال على حساب الأهلي

يتطلع الهلال لأن يواصل تفوقه على مضيفه أهلي جدة في مواجهاتهما التي تقام بينهما في شهر يناير، حينما يلتقيان يوم الجمعة على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في قمة مواجهات المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من تفوق الهلال على الأهلي في مواجهاتهما التي تقام في شهر يناير إلا أن الإثارة والندية دائماً ما تحضر خلال مبارياتهما في أول شهور السنة الميلادية.

ولعب الفريقان في بطولة الدوري بكافة مسمياته خلال شهر يناير 22 مباراة، فاز الهلال في 9 مباريات وخسر 7 مباريات وتعادلا في 6 مباريات.

وكانت أولى مواجهات الفريقين خلال شهر يناير في عام 78 حينما التقيا في الرياض وانتصر الأهلي بهدف نظيف، ليعود الهلال في الموسم الذي يليه ويرد اعتباره بانتصاره بذات النتيجة في جدة.

وفي يناير عام 81 التقى الفريقان في الرياض وفاز الهلال 2-1، ليعود الأهلي وينتصر في الموسم الذي يليه بجدة بثنائية نظيفة.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراتهما التي أقيمت عام 83، ليعود الفريقان لاقتسام نتيجة مباراتيهما عام 1987 و 1988 التي انتصر فيها الأهلي بجدة بهدف نظيف، في حين فاز الهلال في الموسم الذي يليه بنفس النتيجة وعلى ذات الملعب.

وفي يناير عام 1990 حسم التعادل السلبي مواجهتهما التي أقيمت في الرياض، ليواصل الهلال تفوقه بفوزه عام 1993 في الرياض بنتيجة 3-2.

وحسم التعادل السلبي والإيجابي 1-1 نتيجة 4 مباريات متتالية لهما أعوام 1994 و1995 و1996 و1997، ليعود الأهلي ويحقق انتصارين متتاليين عامي 1998و2001 حينما فاز في الرياض 3-1 وفي جدة بهدف نظيف.

وفي عام 2002 عاد الهلال مرة أخرى للانتصارات في شهر يناير بعد غياب 6 مباريات أقيمت في الشهر نفسه حينما فاز في الرياض بثنائية نظيفة، وفي يناير 2008 عادت مبارياتهما مرة أخرى في أول شهور السنة الميلادية حينما التقيا في الرياض وانتصر الأهلي بنتيجة 3-1، ليعود الهلال ويحقق انتصارين متتاليين عامي 2009 و2010 حينما انتصر في جدة بهدف نظيف وفي الرياض 3-1.

وفي 2012 حقق الأهلي آخر انتصاراته على الهلال في مواجهاتهما التي تقام في شهر يناير حينما فاز بهدف نظيف في جدة، لينجح الهلال بعدها في تحقيق الفوز في آخر مواجهتين أقيمت في الشهر نفسه عامي 2014 و2020 حينما انتصر 1-صفر، و3-1 على التوالي.