الشباب يبحث عن الصدارة أمام الفيصلي

يسعى الشباب لاعتلاء الصدارة مؤقتاً حينما يستضيف الفيصلي على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض، في حين يبحث أهلي جدة عن استعادة توازنه حينما يستضيف أبها، وفي الباحة يتطلع اتحاد جدة للعودة لسكة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العين، ويأمل الرائد في إيقاف مسلسل الخسائر حينما يواجه ضيفه الاتفاق، ويلتقي القادسية أمام ضيفه الفتح، في افتتاح المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

وحقق الشباب أداءً مميزاً في مبارياته الأخيرة حيث نجح بتحقيق انتصارين مهمين في المرحلتين السابقتين أمام الاتفاق والعين رفعت رصيده إلى النقطة 25 ليبقى بفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

وفي المقابل يأمل الفيصلي في تضميد جراحه والابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يحاصره بعد تراجع مستواه.

ولم يعرف الفيصلي طعم الانتصارات في المراحل الخمس الماضية، حيث خسر 4 مباريات متتالية أمام الاتفاق والفتح والنصر وأبها وتعادل في المرحلة الماضية أمام القادسية ليبقى في المركز 12 برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة عن الرائد صاحب المركز 14.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبحث أهلي جدة عن استعادة توازنه حينما يستضيف أبها.

ولم يعرف الأهلي طعم الانتصارات في المراحل الثلاث الماضية، حيث خسر من التعاون والقادسية وتعادل مع الهلال في المرحلة الماضية ليبقى في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

وفي المقابل يسعى أبها لمواصلة تألقه والتقدم أكثر لفرق المتقدمة، حيث نجح بتحقيق 3 انتصارات متتالية أمام العين والفيصلي والاتحاد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وعلى ستاد مدينة الملك سعود بالباحة يتطلع الاتحاد لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العين الجريح.

وتوقفت انتصارات الاتحاد بعد تلقيه خسارته الثانية هذا الموسم أمام ضيفه أبها في المرحلة الماضية ليتجمد رصيده عند النقطة 21 ليبقى في المركز الخامس.

وفي المقابل يسعى العين لتضميد جراحه وإيقاف مسلسل الهزائم الذي لازمه في المراحل الثلاث الماضية بعد خسارته من أبها والنصر والشباب ليتراجع للمركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يأمل الرائد في العودة لسكة الانتصارات حينما يستضيف الاتفاق.

وتراجعت نتائج الرائد في المراحل الثماني الأخيرة والتي لم يعرف فيها طعم الانتصارات حيث خسر في 5 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات ليتراجع للمركز 14 برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن العين صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يسعى الاتفاق لإيقاف مسلسل إهدار النقاط واستعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المراحل الثلاث الماضية بعد خسارته أمام الوحدة والشباب وتعادله أمام الباطن في المرحلة الماضية ليبقى في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر يلتقي القادسية أمام ضيفه الفتح في لقاء متكافئ بين الفريقين.

ويفصل بين الفريقين نقطة وحيدة حيث يحتل القادسية المركز التاسع برصيد 18 نقطة، في حين يحتل الفتح المركز 11 برصيد 17 نقطة.