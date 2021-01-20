النصر يعبر الوحدة ويقفز إلى المركز السابع

واصل النصر انتفاضته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد تحقيقه فوزه الرابع توالياً بانتصاره على ضيفه الوحدة 3-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك، في ختام المرحلة 14، يوم الأربعاء.

وكان النصر قد حقق 3 انتصارات متتالية في المراحل الأخيرة بفوزه على الباطن والفيصلي والرائد.

وتقدم الضيوف أولاً بهدف مبكر عند الدقيقة 5 عن طريق لاعبه البرازيلي لويس غوستافو الذي أكمل تمريرة زميله المالي يوسف نياكاتي بقدمه في شباك الحارس الأسترالي براند جونز.

ورد النصر سريعاً وتحديداً بعد مرور 3 دقائق فقط حينما تصدى لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة لتستقر في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وواصل النصر هجومه وسنحت لمهاجمه رائد الغامدي فرصة خطيرة حينما سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله العويشير الذي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وكاد لاعبه البرازيلي بيتروس أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وصلت سهلة في يد الحارس عبدالله العويشير.

وكثّف النصر هجومه وتمكن لاعبه البرازيلي بيتروس من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 67 بعدما أكمل تمريرة زميله رائد الغامدي بقدمه في شباك الوحدة.

وعند الدقيقة 87 نجح البرازيلي بيتروس بتسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 20 نقطة ليتقدم للمركز السابع، وبفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز الثامن.