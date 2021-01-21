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إلزام الاتحاد بدفع 14 مليوناً إلى القادسية والاتفاق

الاتحاد العين
هارون كمارا محتفلاً بهدفه الأخير في مرمى العين

إلزام الاتحاد بدفع 14 مليوناً إلى القادسية والاتفاق

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

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ألزمت غرفة فض المنازعات، يوم الخميس، نادي اتحاد جدة بدفع 14 مليون ريال سعودي إلى القادسية والاتفاق، بسبب مستحقات مالية متأخرة نظير اتفاقية انتقال هارون كمارا وعبدالرحمن العبود إلى الاتحاد.

ووفقا لبيان لجنة غرفة فض المنازعات، فإنه يجب على الاتحاد دفع 11 مليون ريال سعودي، كمستحقات مالية متأخرة على صفقة هارون كمارا.

كما ألزمت اللجنة اتحاد جدة بدفع 3 مليون ريال سعودي إلى نادي الاتفاق، وهي مستحقات مالية متأخرة نظير اتفاقية انتقال عبدالرحمن العبود إلى الاتحاد.

وأوضحت اللجنة أن القرارين قابلين للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحددت المدة الزمنية لسداد المبالغ 30 يوما من نهاية الفترة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

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