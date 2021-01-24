الهلال يسعى لتعزيز صدارته على حساب الفيصلي

يسعى الهلال للمحافظة على صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي على ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين يتطلع الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه مضيفه الوحدة، وفي القصيم يبحث التعاون عن استعادة توازنه حينما يلتقي ضيفه ضمك، ويواجه الباطن ضيفه العين، في ختام المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين.

ونجح الهلال باستعادة نغمة الانتصارات والتي غابت عنه في 4 مراحل متتالية عقب فوزه أمام ضيفه التعاون 2-صفر ليعزز صدارته للترتيب.

وفي المقابل يبحث الفيصلي عن استعادة نغمة الانتصارات والابتعاد عن مناطق الخطر التي أصبحت تحاصره في المراحل الأخيرة.

ولم يعرف الفيصلي طعم الانتصارات في المراحل 6 الأخيرة حيث خسر في 4 مواجهات وتعادل في مواجهتين ليتراجع للمركز 12 برصيد 15 نقطة وبفارق 5 نقاط عن العين متذيل الترتيب.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يتطلع التعاون لاستعادة توازنه حينما يستضيف ضمك.

وتوقفت انتصارات التعاون بعد تلقيه الخسارة في المرحلة الماضية أمام الهلال ليتراجع للمركز السادس برصيد 21 نقطة.

وفي المقابل يبحث ضمك عن مواصلة انطلاقته وتحقيق فوزه الثاني توالياً لأول مرة هذا الموسم.

ونجح ضمك في إيقاف مسلسل الخسائر بعد فوزه في المرحلة الماضية أمام ضيفه الباطن ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز قبل الأخير.

‫وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة.

وفقد الشباب فرصة مشاركة الهلال في الصدارة بعد تعادله في المرحلة الماضية أمام ضيفه الفيصلي 1-1 ليبقى في المركز الثاني برصيد 26 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

ويأمل الوحدة في تعويض خسارته في المرحلة الماضية من أمام مضيفه النصر 3-1 والعودة لسكة الانتصارات لكي يبقي حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب.

وفي حفر الباطن يبحث الباطن عن استعادة نغمة الانتصارات على حساب العين الجريح.

وتراجع أداء الباطن كثيراً في المراحل 6 الأخيرة حيث خسر 4 مباريات وتعادل في مباراتين ليبقى في المركز 13 برصيد 13 نقطة.

ويأمل العين في أن ينهي الدور الأول بانتصار يعيد به توازنه الذي فقده في آخر مباراة والتي خسرها ليتراجع للمركز الأخير برصيد 10 نقاط.