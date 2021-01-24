رومارينيو يخطف التعادل أمام النصر بهدف قاتل

أنقذ البرازيلي رومارينيو مهاجم اتحاد جدة فريقه من خسارةٍ محققة بعدما سجّل هدف التعادل في شباك النصر بالوقت القاتل، في المواجهة التي انتهت 1-1 واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في قمة مواجهات المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

وشهد الشوط الأول أفضلية للنصر الذي لعب بأداء مميز وكاد مهاجمه رائد الغامدي أن يفتتح التسجيل مبكراً بعدما اخترق دفاع الاتحاد وسدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي الذي تصدى لها.

وواصل النصر هجومه وسنحت للاعبه البرازيلي بيتروس الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله سلطان الغنّام ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس غروهي.

وكثّف النصر هجومه وكاد لاعبه خالد الغنّام أن يفتتح التسجيل بعدما اخترق دفاع الاتحاد بمهارة وسدد كرةً ذكية إلا أنها وجدت الحارس غروهي الذي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط كاد مهاجم الاتحاد فهد المولد أن يفاجئ الضيوف بهدف السبق بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الاتحاد الذي أخذ بادر بالهجوم وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه هارون كامارا الذي ارتقى لعرضية زميله عبدالرحمن العبود وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الاسترالي براند جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الاتحاد هجومه وكاد مهاجمه البرازيلي رومارينيو أن يسجل الهدف الأول بعدما ارتقى لعرضية زميله سعود عبدالحميد وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 63 تمكن لاعب النصر خالد الغنّام من تسجيل هدف السبق لفريقه بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس غروهي.

وحاول الاتحاد سريعاً ونجح لاعبه عبدالعزيز البيشي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 72 إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وواصل الاتحاد هجومه بحثاً عن هدف التعادل وسنحت لمدافعه سعود عبدالحميد فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي برونو هنريكي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وكثّف الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه البرازيلي رومارينيو بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+4 بعدما خطف كرةً من لاعب النصر اسامه الخلف وواجه المرمى وسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 25 نقطة ليبقى في المركز الرابع ، وارتفع رصيد النصر الى 21 نقطة ليبقى في المركز السابع مؤقتاً.