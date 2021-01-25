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الشباب ينتفض ويهزم الوحدة برباعية

الشباب الوحدة
من لقاء الشباب والوحدة

الشباب ينتفض ويهزم الوحدة برباعية

متابع الغاء المتابعة

الرياض - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

قلب الشباب تأخره بهدفين أمام مضيفه الوحدة إلى فوز 4 - 2، يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الوحدة في الدقيقة 20 عن طريق أنسيلمو، قبل أن يضيف هزاع الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 37، وفي الدقيقة 43 قلص سيبا الفارق للشباب، قبل أن يضيف عبد الله الدوسري هدف التعادل في الدقيقة 55.

وعاد سيبا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 76، قبل أن يختتم عبد الله الحمدان رباعية فريقه في الدقيقة 80.

ورفع الشباب رصيده إلى 29 نقطة، ليصبح على بعد نقطة واحدة فقط من المتصدر الهلال الذي سقط في فخ التعادل يوم الاثنين أمام الفيصلي، على الجانب الأخر تجمد رصيد الوحدة عند 20 نقطة في المركز العاشر.

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