الفتح يتعاقد مع زميل كاريو

أعلن نادي الفتح السعودي، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع اللاعب البيروفي كريستيان كويفا، بعقد يمتد لمدة سنة ونصف.

وقال الفتح في بيان صحافي: أنهت إدارة النادي برئاسة سعد العفالق إجراءات التعاقد مع لاعب وسط منتخب بيرو ونادي ملطية سبور التركي، ووقع اللاعب رسميا لينضم إلى كشوفات الفتح خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ولعب كويفا "29 عاما" 44 مباراة برفقة أندريه كاريو، جناح الهلال، مع منتخب بيرو، كما تألق لاعب الفتح الجديد في كأس العالم 2018 بروسيا.

وارتدى كويفا قميص 12 نادياً خلال مسيرته الاحترافية، حيث بدأ في الدوري البيروفي ثم لعب في تشيلي وإسبانيا والمكسيك إضافة إلى الدوري البرازيلي والروسي والتركي.