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"جزائية" تمنح الفيصلي التعادل أمام الهلال

الهلال الفيصلي
ركلة الجزاء التي جاء عبرها هدف التعادل للفيصلي

"جزائية" تمنح الفيصلي التعادل أمام الهلال

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الرياض - فيصل الحربي

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أهدر الهلال نقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام مضيفه الفيصلي 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين.

وعلى الرغم من تعثر الهلال بالتعادل إلا أنه نجح بخطف لقب "بطل الشتاء" الرمزي بعد محافظته على صدارة الترتيب.

وبدأ الهلال المباراة بهجوم مكثّف حيث أهدر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية من زميله ياسر الشهراني إلا أنه حول الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 20 نجح الفرنسي غوميز بافتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله البيروفي آندري كاريليو برأسه لتسكن شباك الحارس مصطفى ملائكة.

ورد الفيصلي وكان قريباً من التسجيل حينما سدد مهاجمه جوليو تافاريس كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني فرض الفيصلي سيطرته وحاول الوصول لمرمى الحارس عبدالله المعيوف وكان قريباً من ذلك بعدما سدد لاعبه البرازيلي جيلرمي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء الا انها وجدت الحارس عبدالله المعيوف.

وكثّف الفيصلي هجومه ونجح مهاجمه جوليو تافاريس بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 83 عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الفيصلي هجومه وكاد مهاجمه تافاريس أن يسجل الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله جيليرمي وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 30 نقطة ليتصدر الترتيب، وارتفع رصيد الفيصلي إلى 16 ليبقى في المركز 13.

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