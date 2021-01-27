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الهلال يعلن تعاقده مع الحمدان

عبدالله الحمدان
عبدالله الحمدان في مباراة الشباب الأخيرة أمام الوحدة

الهلال يعلن تعاقده مع الحمدان

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العربية. نت

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أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع عبدالله الحمدان، قادما من صفوف فريق الشباب لمدة 5 أعوام بدءا من الموسم المقبل.

ونشر الهلال فيديو ترحيبيا باللاعب الدولي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: الصقر هلالي. وكان المهاجم البالغ من العمر "21 عاما" قد دخل فترة الـ 6 أشهر الأخيرة من عقده مؤخرا، والتي أتاحت له الانتقال إلى ناد آخر دون العودة إلى ناديه.

وكتب الهلال عبر حسابه على تويتر "وقعت إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل عقدا مع الدولي عبد الله الحمدان لمدة خمسة أعوام بداية من الموسم المقبل 2021-2022".وسجل اللاعب الشاب هدفين مع الشباب في 15 مباراة هذا الموسم وصنع 8.

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