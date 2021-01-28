لماذا أثار غوميز غضب مايكون في "السوبر"؟

عندما يتلقي الهلال والنصر، يوم السبت، في لقاء كأس بيرين للسوبر السعودي، يمكن أن يستعيد بافيتيمبي غوميز ومايكون ذكريات ليست بالجيدة جمعتهما قبل ثلاثة أعوام.

وكان من الممكن أن يتواجه مهاجم الهلال ومدافع النصر، في كأس بيرين، ويستعيدا ذكريات سابقة كانت في كأس السوبر التركي عام 2018.

وتعود القصة عندما واجه الفريق السابق للثنائي، غلطة سراي، خصمه بلدية أكهيسار سبور، وذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح بعدما انتهت الأشواط بنتيجة 1-1، قبل أن يكسب بلدية أكهيسار سبور الكأس بعدها من علامة الجزاء.

وأظهرت كاميرا اللقاء وعدسات المصورين غضب مايكون، لاعب النصر الحالي، من زميله السابق المهاجم غوميز، بعدما كان المدافع البرازيلي في طريقه إلى تنفيذ ركلة الجزاء الخامسة لفريقه، قبل أن يطلب منه غوميز التراجع لينفذ هو الترجيحية بدلا منه.

وبالفعل عاد مايكون نزولا لرغبة زميله غوميز، الذي أضاع ركلة الجزاء بعدها وحرم فريقه من الكأس، وحينها أظهرت عدسات المصورين غضب مايكون الشديد من المهاجم الفرنسي.

ويبدو أن مايكون لن يتمكن من التواجد في لقاء السوبر ومنافسة زميله السابق على اللقب، بعدما كشفت التقارير الصحافية غيابه عن التدريبات بسبب مطالبته بتسديد مستحقاته المالية المتأخرة.