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لوتشيسكو: "عقلية البطل" ستحدد بطل السوبر.. والنصر يسعى للثأر

رازفان والدوسري خلال المؤتمر الصحافي

لوتشيسكو: "عقلية البطل" ستحدد بطل السوبر.. والنصر يسعى للثأر

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العربية. نت

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رأى رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال، أن الفريق الذي يمتلك عقلية البطل سيتمكن من الظفر بلقب كأس بيرين للسوبر السعودي.

ويلاقي الهلال غريمه التقليدي النصر، يوم السبت، في مباراة السوبر.

وقال المدرب الروماني في المؤتمر الصحافي، يوم الخميس: عقلية الفريق البطل هي التي ستحدد الفائز وعلينا العمل على فرض شخصيتنا، لأننا سنواجه فريقا يسعى لرد الاعتبار أمامنا بعد التفوق عليه في المواجهات الأخيرة.

وأضاف: الوقت قصير جدا للإعداد للمباراة، لكننا استعدينا بشكل جيد للغاية، ولدينا فرصة لتحقيق لقب جديد كونها بطولة من مباراة واحدة، والمجموعة التي نملكها حققت الكثير رغم المواقف الصعبة التي مررنا بها.

فيما وصف سالم الدوسري، لاعب الهلال، المباراة بالمهمة كونها ديربي بين الفريقين، وواصل: استعدادنا للمباراة على أكمل وجه من أجل تحقيق اللقب.

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