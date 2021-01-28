هورفات سعيد بالديربي.. ومادو يقول: استعدادنا للهلال مثل أي مباراة أخرى

أكد آلين هورفات، مدرب نادي النصر، جاهزية فريقه لخوض مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي أمام الهلال، يوم السبت.

وقال المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الصحافي، يوم الخميس: استعدينا بشكل تدريجي لمباراة السوبر عبر المواجهات الخمس الماضية، وأعلم حجم هذا اللقاء باعتباره ديربي، وأنا سعيد لأنني سأخوض مثل هذه المباريات.

وأضاف: أطالب اللاعبين دائما بتقديم أفضل ما لديهم بغض النظر عن النتيجة، أسعى لمواصلة الانتصارات التي حققتها مع النصر منذ تولي المهمة.

وأردف: جاهزون لأي تحد، وأعد الجماهير بأننا سنكون على قدر المسؤولية.

بدوره، أوضح عبدالله مادو، قائد الفريق، أنه تم التحضير لمباراة السوبر مثل أي مواجهة أخرى، وذكر: نتمنى أن نحسمها بالتتويج باللقب، والمجموعة متكاتفة وجمهور النصر يستحق أن نبذل له أقصى ما لدينا لتحقيق اللقب.

وأبان مادو أن المدرب الجديد نجح في تغيير الكثير بالفريق، مؤكدا أنهم سعداء كلاعبين باللعب تحت قيادته، وأختتم حديثه، قائلا: ندرك طبيعة المرحلة التي نمر بها وحجم أهمية تحقيق لقب في هذه الظروف.