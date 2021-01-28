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"حظ عاثر" يلاحق بيتروس أمام محترف الهلال

بيتروس
تواجه اللاعبان في إسبانيا

"حظ عاثر" يلاحق بيتروس أمام محترف الهلال

متابع الغاء المتابعة

دبي - عبدالملك الجزولي

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سيسعى البرازيلي بيتروس، لاعب خط وسط نادي النصر، إلى تحقيق أول فوز له على لاعب الهلال، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، الذي تفوق على بيتروس في جميع المواجهات التي جمعتهما.

ويلتقي الهلال بغريمه التقليدي النصر، يوم السبت، في مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي، بمواجهة تعد الرابعة لبيتروس ضد فييتو، إذ خسر لاعب النصر المباريات جميعها أمام الأرجنتيني.

البداية كانت في موسم 2016- 2017، عندما التقى البرازيلي ضد فييتو، في ديربي الأندس بين ريال بيتيس وإشبيلية، ضمن الجولة الـ 5 للدوري الإسباني، وحينها تمكن فريق فييتو من الفوز على ريال بيتيس بهدف دون مقابل، وارتقى إشبيلية إلى المركز الثاني، فيما تواجد زملاء بيتروس بالمركز الـ 16.

بيتروس وفييتو
بيتروس وفييتو

وبعد مرور 4 سنوات من المواجهة، ولعب فييتو في عدة أندية قبل وصوله إلى الفريق الأزرق "أتلتيكو مدريد وفالنسيا وفولهام وسبورتنغ"، فيما ارتدى بيتروس قميص ساوباولو البرازيلي ثم النصر، شاءت الأقدار أن يتواجه اللاعبان مجددا في لقاء يبعد مسافة 5 آلاف و148 كلم عن الملعب الذي احتضن ديربي الأندلس "رامون سانشيز بيزخوان"، وذلك في ديربي الرياض.

وتمكن فييتو أيضا من كسب المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة للدوري بهدفين دون مقابل، وبعدها بخمسة أيام تجدد اللقاء بين الغريمين في نهائي كأس الملك، وواصل فييتو تفوقه حينما تمكن الهلال من الفوز باللقب على حساب النصر بنتيجة 2-1، ليواصل بيتروس سجله السيئ أمام الأرجنتيني.

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