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الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الباطن

الأهلي الباطن
من لقاء الأهلي والباطن

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الباطن

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الرياض - فيصل الحربي

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أهدر أهلي جدة نقطتين ثمينتين عقب تعادله امام ضيفه الباطن 2-2 في المواجهة التي احتضنها رديف ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة” في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة بين الفريقين والذي سجلت فيه جميع أهداف المباراة حيث كان الأهلي البادئ بالتسجيل عند الدقيقة 11 عن طريق مدافعه معتز هوساوي الذي حول عرضية زميله حسين المقهوي برأسه في شباك الباطن.

ورد الباطن سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 16 بعدما تمكن مهاجمه صالح آل عباس من تسجيل هدف التعادل بعدما حول تمريرة زميله سعد خيري بقدمه في شباك الحارس محمد العويس.

وكثّف الأهلي هجومه وتمكن مهاجمه سلمان مؤشر من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين نجح مهاجم الباطن صالح آل عباس بتسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله ضيف الله القرني برأسه في شباك الاهلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة ليبقى في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، وارتفع رصيد الباطن إلى 17 نقطة ليبقى في المركز 13.

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