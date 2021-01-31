الرائد يقلب تأخره أمام ضمك إلى فوز برباعية

قاد المغربي كريم البرقاوي مهاجم الرائد فريقه الى تحقيق فوزه الثاني على التوالي بتسجيله سوبر هاتريك في شباك ضمك في المواجهة التي انتهت 4-2، واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

وواصل الرائد انطلاقته بتحقيقه فوزه الثاني على التوالي للمرة الثاني هذا الموسم بعد غيابه عن الانتصارات في 9 مباريات متتالية.

ونجح البركاوي بتسجيل سوبر هاتريك ليصبح أول لاعب يسجل سوبر هاتريك هذا الموسم.

وشهدت المباراة أفضلية للرائد على الرغم من أن ضمك كان البادئ بتسجيل عند الدقيقة الاولى بهدف عن طريق مهاجمه الأرجنتيني ايميليو زيلايا.

وانتظر الرائد حتى الدقيقة 32 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه كريم البركاوي.

وقبل نهاية الشوط الأول اضطر ضمك لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الارجنتيني سيرجيو فيتور.

وفي الشوط الثاني فرض الرائد سيطرته وتمكن مهاجمه كريم البركاوي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 58 وسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 62.

ورد ضمك على هدفي الرائد بتسجيل هدفه الثاني عند الدقيقة 78 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه الكرواتي دوماغوج انتوليتش.

وعند الدقيقة 90+3 اختتم المغربي كريم البركاوي اهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد الى 19 نقطة ليتقدم للمركز 11 مؤقتاً، وبقي ضمك على رصيده السابق 12 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير مؤقتاً.

