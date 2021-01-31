القادسية يقتنص نقطة ثمينة من الوحدة

اقتنص القادسية نقطةً ثمينة بعد تعادله أمام ضيفه الوحدة 2-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

مالت الأفضلية للوحدة في الشوط الأول الذي بدأ المباراة بهجوم مكثف على مرمى القادسية أثمر عن هدف السبق بعد مرور 15 دقيقة والذي سجّله لاعبه هزاع الغامدي الذي أكمل تمريرة زميله المالي يوسف نياكاتي في شباك القادسية.

وواصل الوحدة هجومه ونجح لاعبه البرازيلي أنسيلمو بتعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 29 بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء القادسية بعدما فرض سيطرته وبدأ مشوار البحث عن هدف تقليص الفارق والذي جاء عند الدقيقة 53 حينما تلاعب نجمه حسن العمري بدفاع الوحدة وسدد كرةً قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله العويشير.

ورد الوحدة سريعاً ونجح مهاجمه يوسف نياكاتي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 57، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وكثّف القادسية هجومه وتمكن مهاجمه الرأس أخضري كاروليس آندريا بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 78 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله حسن العمري ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الوحدة.

وعند الدقيقة 82 أكمل القادسية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الصربي أوروش فيتاس لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن، وبفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز العاشر.