الهلال يكشف طبيعة إصابة سلمان الفرج

أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الأحد، عن تعرض سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم، إلى التواء شديد في مفصل القدم.

وعانى الدولي السعودي من الإصابة خلال مباراة فريقه التي خسرها أمام النصر بثلاثية دون مقابل، يوم السبت، في لقاء السوبر السعودي، وخرج في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

وقال الهلال في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": أسفرت الفحوص الطبية التي أجراها قائد الهلال سلمان الفرج عن تعرضه لالتواء شديد في مفصل القدم، وسيتم عرض فحوصاته الطبية على جراح متخصص في القدم؛ لتحديد برنامجه العلاجي ومدى حاجته لعملية من عدمها.