هورفات من مدرب طوارئ إلى أول لقب في مسيرته

نجح ألين هورفات، مدرب نادي النصر السعودي، في تحقيق أول لقب في مسيرته التدريبية وذلك على مستوى الفرق الأولى.

وتولى المدرب الكرواتي قيادة الفريق الأول للفريق الأصفر والأزرق في أواخر ديسمبر الماضي، وذلك بصفة مؤقتة، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا وطاقمه الفني.

ومنذ أن أشرف صاحب الـ 47 عاما على الفريق، لم يتعثر النصر في أي مباراة، إذ بدأ هورفات مسيرته بالفوز على الفيصلي "3-2" ثم العين "3-0" والرائد "1-0" إضافة إلى الوحدة بثلاثية لهدف، وبعدها تعادل أمام الاتحاد 1-1، وذلك ضمن منافسات الدوري، قبل أن ينجح في تحقيق لقب السوبر للنصر، يوم السبت، على حساب الهلال بثلاثية دون مقابل.

وتعد بطولة السوبر السعودي الأولى في مسيرة هورفات على مستوى الفرق الأولى ومسابقات المحترفين، والذي أشرف على 10 أندية خلال مسيرته، ما بين المراحل السنية والفرق الأولى.

وسلطت الصحافة الكرواتية الضوء على الفوز الذي حققه النصر بقيادة هورفات، وقالت صحيفة "نوفيليست" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: تمكن هورفات من تغيير شكل النصر بعد استبدال روي فيتوريا، وحقق أربعة انتصارات وتعادلا من خمس مباريات في الدوري، قبل أن يضيف كأسا جديدة إلى خزينة النادي.

وذكرت يومية "سبورتيكي": لقد جلس مؤخرا على دكة بدلاء النصر كفترة مؤقتة، ويوم السبت، خرج بكأس السوبر بطريقة رائعة، بعدما تغلب النصر على بطل الدوري والكأس فريق الهلال، وأعاد هورفات إحياء النصر.

وتوقعت الصحيفة أن تتزايد فرصة هورفات في البقاء لفترة أطول على مقاعد النصر، واختتمت تقريرها: كأس السوبر يمكن أن يضعه ضمن قائمة المدربين الأكثر طلبا في المنطقة.

يشار إلى أن المدرب الكرواتي سبق ونال جائزة مدرب الشهر في يناير، بعد النتائج التي حققها الفريق في الدوري.