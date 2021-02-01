بابلو ماشين يتولى تدريب العين

أعلن العين متذيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الأحد تعيين بابلو ماشين مدربا جديدا للفريق خلفا للألماني مايكل زكيبه الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي.



وقرر مجلس إدارة العين إقالة زكيبه يوم الأربعاء الماضي، بعد يومين من الخسارة 2-1 خارج الديار أمام الباطن.



وقال النادي عبر حسابه على تويتر :الإسباني بابلو ماشين مدربا للعين. مرحبا بك في دورينا.



وقاد ماشين (45 عاما) الافيس في الدوري الإسباني الموسم الحالي قبل رحيله، كما سبق له تدريب إشبيلية وإسبانيول وجيرونا ونومانسيا في إسبانيا.



ويتذيل العين ترتيب الدوري بعشر نقاط من 15 مباراة، متأخرا بفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز قبل الأخير الذي خاض 16 مباراة.