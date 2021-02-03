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اتحاد جدة ينشد العودة إلى الانتصارات على حساب الفتح

الاتحاد الفتح
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2

اتحاد جدة ينشد العودة إلى الانتصارات على حساب الفتح

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الرياض - فيصل الحربي

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يبحث اتحاد جدة عن استعادة مذاق الانتصارات التي غابت عنه مؤخراً وذلك عندما يستضيف الفتح يوم الخميس في الجولة السابعة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف الاتحاد طعم الانتصارات في المرحلتين السابقتين حيث تعادل أمام النصر وخسر من الاتفاق بالمرحلة الماضي ليتراجع للمركز السادس برصيد 25 نقطة.

وفي المقابل يتطلع الفتح للعودة مجدداً لسكة الانتصارات والابتعاد عن مناطق الخطر التي اقترب منها كثيراً في المراحل الأخيرة.

وتراجع أداء الفتح كثيراً في آخر 4 مراحل حيث تعادل مباراتين أمام الوحدة والقادسية وخسر أمام التعاون والرائد ليتراجع للمركز 12 برصيد 18 نقطة.

وكان الفتح في طريقه إلى تحقيق الفوز في لقاء الفريقين خلال الدور الأول إلا أن برونو هينريكي سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المواجهة لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

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