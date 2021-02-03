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النصر "المنتشي" يخوض اختبار التعاون "الصعب"

مارتينيز النصر التعاون
من مباراة الفريقين في شهر سبتمبر الماضي

النصر "المنتشي" يخوض اختبار التعاون "الصعب"

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الرياض - فيصل الحربي

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يبحث النصر عن مواصلة تقدمه في سلم الترتيب واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبيه عندما يستضيف التعاون يوم الخميس في الجولة السابعة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم النصر أداءً مميزاً في آخر 7 مراحل من الدور الأول، حيث حقق 5 انتصارات وتعادل في مباراتين، ويحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام الفتح ستلعب يوم الثلاثاء المقبل، كما احتفل قبل أيام بفوزه بكأس بيرين للسوبر السعودي على غريمه التقليدي الهلال بثلاثة أهداف دون رد.

وفي المقابل يبحث التعاون عن استعادة نغمة الانتصارات وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب، حيث يدخل المباراة وهو بالمركز الرابع برصيد 25 نقطة.

ويعول التعاون على قوة هجومه وتحديداً الكاميروني ليندر توامبا الذي أحرز "هاتريك" في مباراة ضمك الأخيرة، كما كان مسجل هدف الفوز في المباراة الأخيرة التي أقيمت بين الفريقين مطلع الموسم الجاري وانتهت 1-0 لمصلحة أصحاب الأرض.

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