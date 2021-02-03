الهلال يبحث عن استعادة التوازن بنقاط أبها

يسعى الهلال لإيقاف مسلسل إهدار النقاط واستعادة صدارته حينما يستضيف أبها على ستاد الأمير فيصل بن فهد، في حين يأمل العين بتضميد جراحه حينما يلتقي الاتفاق، في افتتاح المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يسعى الهلال لإيقاف مسلسل إهدار النقاط واستعادة صدارته حينما يستضيف أبها.

ويعيش الهلال وضعاً فنياً صعباً بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بعد تراجع أدائه في مبارياته الأخيرة، إذ حقق انتصاراً وحيداً في آخر 5 مباريات مقابل 4 تعادلات.

ويبحث رازفان لوتشيسكو مدرب بطل النسخة الماضية عن فوزٍ يعيد به الثقة لجماهيره الغاضبة عقب خسارة الفريق في نهائي السوبر أمام الغريم التقليدي النصر بثلاثية نظيفة يوم السبت الماضي.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن الشباب المتصدر مؤقتاً، ولدى الهلال مباراة مؤجلة أمام العين ستلعب يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المقابل يسعى أبها للخروج على الأقل بنقطة من أرض الهلال مثلما فعل في لقاء الذهاب، والتي ستكون دافعاً للفريق لمواصلة ابتعاده عن مناطق الخطر.

ولم يعرف أبها طعم الانتصارات في آخر 3 مباريات والتي مُني فيها بخسارتين أمام الأهلي والشباب وتعادل أمام القادسية ليبقى في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

العين والاتفاق

وعلى ستاد مدينة الملك سعود بالباحة يخوض العين اختباراً صعباً حينما يستضيف الاتفاق.

ويعيش العين وضعاً فنياً صعباً بعد تلقيه 5 خسائر متتالية جعلته يتذيل الترتيب برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يبحث الاتفاق عن مواصلة انطلاقته عقب فوزه أمام ضيفه اتحاد جدة 2-صفر في المرحلة الماضية ليتقدم للمركز السادس برصيد 24 نقطة.