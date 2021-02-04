أبها يزيد متاعب الهلال بعد "السوبر" ويهزمه بثلاثية جديدة

فجّر أبها مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزاً تاريخياً أمام مضيفه الهلال 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح أبها بعدما حقق فوزه الأول تاريخياً أمام الهلال في مباراتهما الثامنة التي جمعتهما في الدوري. وبدأ الهلال المباراة بهجوم مبكر حيث أهدر لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله صالح الشهري إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 11 تمكن الضيوف من تسجيل هدف السبق عن طريق اللاعب رياض شراحيلي الذي سدد كرةً قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف. ورد الهلال سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقتين حينما تلقى مهاجمه صالح الشهري تمريرة مميزة من زميله فييتو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك. وواصل الهلال هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه صالح الشهري الذي تلقى تمريرة من زميله البيروفي آندري كاريليو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه بحثاً عن الهدف الثاني وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي تلقى عرضية من زميله كاريليو ليحول الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالعالي المحمدي الذي أبعدها بصعوبة. وعند الدقيقة 67 نجح البيروفي كاريليو لاعب الهلال بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله ياسر الشهراني بقدمه في شباك أبها. وكثّف الهلال هجومه وسجّل مهاجمه غوميز هدفاً عند الدقيقة 75 إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ورد أبها سريعا ونجح مدافعه مهدي تاهرات بتسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله التونسي سعد بقير وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس مهدي تاهرات.

وفي الدقيقة 90+7 تمكن التونسي سعد بقير مهاجم أبها بتسجيل هدف الفوز بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله القحطاني ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها الى 24 نقطة ليتقدم الى المركز السابع مؤقتاً، وبقي الهلال على رصيده السابق 30 نقطة ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً.