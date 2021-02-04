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الاتحاد السعودي يشدد إجراءات مكافحة فيروس كورونا

الاتحاد السعودي لكرة القدم
شعار الاتحاد السعودي لكرة القدم

الاتحاد السعودي يشدد إجراءات مكافحة فيروس كورونا

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الرياض - د ب أ

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أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، تعميمًا إلى أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بشأن التشديد في تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد الاتحاد على ضرورة التقيد وإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشر، وتقديم النتيجة موثّقة من مختبر معتمد لجميع المشاركين ورفعها إلى غرفة التحكم بجائحة كورونا بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد في تعميمه إلى أنه لن يُسمح لأي لاعب بالمشاركة في المباريات إلا بعد موافاة الغرفة بنتائج الاختبارات.

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