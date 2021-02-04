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العين يضمد جراحه بنقاط الاتفاق

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من مجريات لقاء العين والاتفاق

العين يضمد جراحه بنقاط الاتفاق

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الرياض - فيصل الحربي

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ضمّد العين جراحه بعد فوزه الصعب أمام مضيفه الاتفاق 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سعود بالباحة، في افتتاح المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ونجح العين في إيقاف مسلسل الخسائر الذي لازمه في آخر 5 مراحل والتي أجبرت مجلس إدارته على إقالة مدربه الألماني مايكل سكيبه وتعيين المدرب السعودي فيصل الغامدي الذي نجح في اختباره الأول.

وفي المقابل واصل الاتفاق أداءه المتذبذب، حيث لم ينجح في تحقيق فوزين متتاليين منذ المرحلتين التاسعة والعاشرة.

وقدّم العين أداءً جيداً خاصة في الشوط الأول حيث تمكن لاعبه الفنزويلي خوان بابلو من افتتاح التسجيل بعد مرور 24 دقيقة بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس محمد الحايطي.

وواصل العين هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه المصري محمد فؤاد الذي سدد كرةً قوية إلا أنها أصابت القائم.

وفي الشوط الثاني فرض الاتفاق سيطرته وحاول كثيراً الوصول لمرمى العين إلا أنه فشل في هز شباك الحارس محمد الشمري الذي قدّم أداءً مميزاً على الرغم من دخوله عند الدقيقة 50 بديلاً للمصاب أمين بخاري.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد العين إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز قبل الأخير مؤقتاً، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 24 نقطة ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.

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