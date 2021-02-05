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علي حمد يعلق على "جزائية" بيتروس وحالات الهلال

علي حمد يعلق على "جزائية" بيتروس وحالات الهلال

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أكد علي حمد، مقيم الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، صحة القرارات التحكيمية التي حدثت في مباراتي الهلال ضد أبها والنصر والتعاون، ولفت إلى أن قرار ركلة الجزاء المحتسبة لمصلحة بيتروس كان صحيحا.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: بخصوص حالات مباراة الهلال وأبها، فلا توجد ركلة جزاء في الدقيقة 3 لعدم وجود تلامس من قبل مدافع الهلال ضد مهاجم أبها، كما أن هدف صالح الشهري صحيحا لعدم وجود حالة تسلل، والحكم اتخذ قرارا سليما أيضا في الدقيقة 37 بعدم وجود مخالفة للاعب أبها لأنه سقط قبل التلامس، أما هدف غوميز الذي تم إلغاؤه فالقرار كان صحيحا لأن اللاعب في حالة تسلل.

وأضاف: الدقيقة 14 شهدت قرارا سليما من الحكم بإلغاء هدف للتعاون لأن مهاجم الفريق كان متسللا وحجب الرؤية على حارس النصر، أما بشأن ركلة جزاء اللاعب بيتروس، فهي من الحالات الصعبة، وواضح أن مخالفة الدهس حدثت على الخط، وأي جزء من الخط يعتبر داخل منطقة الجزاء، لذلك القرار كان صحيحا باحتساب ركلة جزاء.

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