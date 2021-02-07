ناطق يطلب من الشرطة السماح له بالانضمام إلى أهلي جدة

طلب سعد ناطق، لاعب الشرطة العراقي، من ناديه السماح له بالانتقال إلى فريق أهلي جدة السعودي، قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في السعودية.

وقال الدولي العراقي في حسابه الرسمي على "إنستغرام" يوم الأحد: كل الحب والتقدير لإدارة الشرطة وجماهير النادي، وأطلب منحي الاستغناء من أجل انتقالي لفريق الأهلي السعودي.

وأضاف: قدمت كل ما لدي من جهود ومستوى للنادي، ولم أدخر جهداً في سبيل تحقيق النتائج المميزة للفريق في الدوري أو المشاركات الخارجية، لكن هذا مستقبلي الكروي وكلي أمل ورجاء أن إدارة الشرطة لن تقف عائقا أمام طموحي بخوض تجربة احترافية في أفضل دوري بآسيا.

وواصل: منذ عدة أيام وأنا أمر بوضع نفسي صعب، وهذا بالتأكيد سيؤثر على أدائي، أطلب منحي الاستغناء ولن أنسى هذا الموقف لإدارة الشرطة وجمهوره، لم تتبق سوى ساعات على إغلاق فترة الانتقالات بالدوري السعودي، وإدارة الأهلي مازالت تنتظر الرد النهائي لحسم التعاقد معي.

واختم المدافع العراقي طلبه، قائلا: كل رجاء بأن تمنحي إدارة الشرطة موافقتها والسماح لي بالانتقال، ولن أنسى هذا الموقف، أتمنى أن تساعدوني في حسم ذلك وتواجدي في الدوري السعودي سيعود بالنفع على مستواي الفني وعلى إدارة الشرطة ماديا أيضا.

وانتقل صاحب الـ "26 عاما" إلى الشرطة في يوليو 2019 قادما من القوة الجوية، وكان قد خاض تجربة في الدوري القطري خلال الفترة من 2017-2018 مع نادي العربي.