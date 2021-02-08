النصر يسعى لمواصلة تقدمه على حساب الفتح

يسعى النصر إلى مواصلة تألقه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح على ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في مواجهةٍ مؤجلة من المرحلة 16، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة للغاية بعد الأداء الكبير الذي يقدمه الفريق منذ تعيين المدرب الكرواتي ألين هورفات والذي لم يعرف طعم الخسارة حتى الآن.

ويبحث النصر عن فوزٍ سيجعله منافساً بقوة على اللقب حيث يبتعد بفارق 8 نقاط عن الشباب المتصدر والذي سيلاقيه يوم السبت المقبل في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح النصر في تحقيق فوز مريح أمام التعاون في المرحلة الماضية بعدما اكتسحه بثلاثية نظيفة ليواصل رحلة التقدم في سلم الترتيب.

ومن المتوقع أن يدفع هورفات بالمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بالتشكيلة الأساسية بعد جاهزيته الكاملة، حيث كان على دكة البدلاء في آخر مباراتين والتي كانت أمام الهلال في نهائي السوبر ومواجهة التعاون الماضية.

وسيعيد مدرب النصر لاعبه علي الحسن للتشكيلة الأساسية بعد غيابه عن مواجهة التعاون بسبب زواجه وسيعوض غياب البرازيلي بيتروس الموقوف بسبب تراكم البطاقات.

ويسعى النصر لرد اعتباره أمام الفتح الذي هزمه في مواجهة الذهاب 2-1 في المواجهة احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز السادس برصيد 24 وبفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة الرابع و6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثالث.

وفي المقابل يبحث الفتح عن استعادة توازنه وتحقيق فوزٍ لم يحدث منذ مطلع يناير حينما هزم ضمك في المرحلة 11.

ولم يعرف الفتح طعم الانتصارات في آخر 5 مباريات له إذ تعادل مباراتين وخسر 3 وآخر برباعية أمام اتحاد جدة.

ويعيش الفتح وضعاً صعباً مشابهاً للوضع الذي عاشه الموسم الماضي حيث بدأ يقترب بعد كل مرحلة من مناطق الخطر تراجع الى المركز 13 برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ضمك والعين صاحبي المركزين الأخير وقبل الأخير .