الهلال الجريح يبحث عن نقاط العين

يبحث الهلال عن استعادة توازنه وإيقاف مسلسل إهدار النقاط حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العين، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك سعود بالباحة، في مباراةٍ مؤجلة من المرحلة 16 ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعيش الهلال أوضاعاً فنية صعبة بقيادة مدربه الروماني رزافان لوتشيسكو بعد النتائج المخيبة التي قدمها الفريق في آخر مبارياته.

ويبحث الروماني الحائز على ثلاثية الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا عن فوزٍ يخفف من الضغوطات الجماهيرية الكبيرة التي طالبت بإقالته بسبب تراجع أداء الفريق في آخر 10 مباريات له إذ خرج من كأس الملك وخسر كأس السوبر وتراجع للمركز الثالث في الدوري.

ويواجه مدرب الهلال أزمة كبيرة تتمثل في الإصابات التي ضربت الفريق إذ لن يتمكن قائد الفريق سلمان الفرج من المشاركة لوقت طويل بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي السوبر أمام النصر، حيث غادر اللاعب إلى خارج السعودية لإجراء عملية جراحية في موضع الإصابة، بالإضافة إلى زملائه الإيطالي سباستيان جوفينكو الذي سيبتعد لمدة أسبوعين، والمدافع متعب المفرج وهتّان باهبري.

ولم تتوقف الغيابات عند هذ الحد بل انضم لهم الثلاثي محمد كنّو والحارس عبدالله المعيوف اللذان سيغيبان لفترة طويلة تتجاوز 30 يوماً والمهاجم صالح الشهري الذي يعاني من شد في العضلة الضامة.

وفي المقابل سيكون بإمكان رزافان الاستعانة بالثنائي سالم الدوسري وعلي آل بليهي حيث تأكدت جاهزيتهما للمشاركة.

وواجه الهلال صعوباتٍ كبيرة في مواجهته أمام العين ذهاباً وهو اللقاء الأول بين الفريقين، حيث حقق فوزاً صعباً بهدف نظيف سجله مدافعه علي آل بليهي.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 30 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أهلي جدة صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الشباب المتصدر.

وفي المقابل يتطلع العين لاستغلال ظروف الهلال وتسجيل فوزٍ تاريخي أو على الأقل الخروج بنقطة ستكون دافعاً للفريق في مهمة الابتعاد عن شبح الهبوط، إذ استعان بالمدرب الإسباني الشهير بابلو ماشين لخلافة الألماني مايكل سكيبه.

ونجح العين بالعودة مجدداً لسكة الانتصارات بعد فوزه في المرحلة الماضية أمام ضيفه الاتفاق 1-صفر، ليوقف به مسلسل الخسائر التي لازمته في 5 مباريات متتالية أمام أبها والنصر والشباب واتحاد جدة والباطن.

وعانى العين كثيراً في موسمه الأول بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتذيل الترتيب بمشاركة ضمك برصيد 13 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مراكز النجاة من الهبوط.