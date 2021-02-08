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سلمان الفرج يخضع لعملية جراحية.. ويعود يوم الخميس

سلمان الفرج
صورة نشرها حساب الهلال الرسمي على "تويتر" للفرج بعد نجاح عمليته

سلمان الفرج يخضع لعملية جراحية.. ويعود يوم الخميس

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الهلال يوم الاثنين خضوع قائده سلمان الفرج لعملية جراحية ناجحة في مفصل القدم، وعودته إلى السعودية يوم الخميس المقبل.

وخرج الفرج (31 عاماً) من ملعب مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي بين الهلال والنصر أواخر يناير الماضي متأثراً بإصابته بعد احتكاكه مع البرازيلي بيتروس لاعب الأخير، قبل أن يتوجه مطلع الأسبوع الجاري إلى قطر لعلاج إصابته في مفصل القدم.

وخاض الفرج 14 مباراة مع الهلال في الموسم الجديد ببطولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كأس الملك، وكأس السوبر، كما جدد عقده الشهر الماضي مع فريقه الذي انتمى له في 2008، حتى 2025.

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