صحافي في "تليغراف": حرمان النصر من التعاقدات.. والنادي السعودي ينفي

نفى نادي النصر، يوم الاثنين، صحة الأخبار الإنجليزية التي أشارت إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر حرمان الفريق السعودي من التعاقدات في ثلاث فترات انتقالات، تبدأ من الصيف المقبل.

وبحسب ما نشره ماك ماكراث، الصحافي في يومية "تليغراف" البريطانية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فإن "فيفا" قرر حظر النصر من إجراء التعاقدات مع لاعبين جدد لثلاث فترات، بسبب عدم سداد مستحقات مالية.

وأضاف الصحافي عبر موقع التواصل الاجتماعي: أوضح المتحدث باسم "فيفا" أن فترة الحرمان ستبدأ من الانتقالات الصيفية المقبلة، وسيتم تطبيق ذلك لثلاث فترات تسجيل متتالية، لعدم امتثال النصر لالتزاماته المالية.

ونفى عبدالرحمن الشهري، عضو مجلس إدارة النصر والمشرف العام على إدارة الإعلام، صحة ادعاءات الصحافي الإنجليزي، وغرد في حسابه على "تويتر"، قائلا: إشارة إلى الأخبار بشأن إصدار الاتحاد الدولي "فيفا" عقوبة على النادي بخصوص عدم دفع مستحقات مخالصة اللاعب أحمد موسى، نوضح أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن النادي قد التزم بسداد جميع الدفعات المنصوص عليها في اتفاقية المخالصة مع اللاعب في الوقت المحدد، وتم إرسال جميع إثباتات السداد للاعب.