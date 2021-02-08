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صحيفة بريطانية تضع أهلي جدة في مواجهة بايرن بدلاً من الأهلي المصري

الصورة التي نشرتها الصحيفة البريطانية

صحيفة بريطانية تضع أهلي جدة في مواجهة بايرن بدلاً من الأهلي المصري

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العربية. نت

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وقعت صحيفة "ذا صن" البريطانية في خطأ محرج بعدما وضعت صورة أهلي جدة بدلا من الأهلي المصري، وذلك في تقرير نشرته قبل لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية الذي يجمع الفريق المصري ببايرن ميونخ الألماني.

ووقعت الصحيفة البريطانية في الخطأ عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، والذي وجد تفاعلا واسعا من قبل المتابعين، بعدما وضعت صورة سلمان المؤشر لاعب الأهلي السعودي بجانب ساني جناح بايرن ميونخ.

من لقاء الأهلي المصري وبايرن ميونخ
من لقاء الأهلي المصري وبايرن ميونخ

ووصل الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الدحيل القطري، ومن المنتظر أن يواجه الفائز في المواجهة فريق تيغريس المكسيكي في النهائي.

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