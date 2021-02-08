كوستا وغالاردو وتيكسيرا.. نجوم كانوا على أعتاب الدوري السعودي

شهدت فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت، مساء الأحد، ربط نجوم من مختلف أنحاء العالم بأندية الدوري السعودي، وكان بعضهم قريبا من الانتقال إلى أغلى مسابقة في الشرق الأوسط، لكن المفاوضات لم تكتمل لأسباب مختلفة.

دييغو كوستا

جاء المهاجم الإسباني دييغو كوستا في مقدمة الأسماء التي كانت قريبة من الانتقال إلى الدوري السعودي، بعدما كشفت التقارير الصحافية الأوروبية، أن اللاعب الذي فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني تلقى عدة عروض من الهلال والشباب.

وأكد خالد البلطان، رئيس الشباب، مفاوضات ناديه مع كوستا، من أجل ضمه خلال الانتقالات الشتوية الماضية، فيما تم تداول صورة تثبت مفاوضات البلطان مع كوستا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر معهم وكلاء لاعبين معروفين في حديث عبر إحدى تطبيقات محادثات الفيديو.

غالاردو

كان البرازيلي تياغو غالاردو قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الهلال، إلا أن ناديه إنترناسيونال البرازيلي أوقف المفاوضات بسبب عدم اتفاقه مع الهلال حول طريقة الدفع، فيما ذكرت التقارير الصحافية البرازيلية أن اللاعب قطع بالفعل تذكرة سفره إلى السعودية، وكان من المقرر أن يتم تقديمه بقميص النادي خلال الأسبوع الجاري قبل أن تتوقف المفاوضات، وهو ما أحبط اللاعب.

تيكسيرا

ربما يعد أليكس تيكسيرا أحد أكثر الأسماء تداولا في محرك البحث "غوغل" بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، بعدما ربطته العديد من التقارير سواء في الصين أو البرازيل وأوروبا باللعب في الدوري السعودي، والبداية كانت قبل فترة الانتقالات، عندما أشارت عدة وسائل إعلام إلى أن النصر قريب من اللاعب، بعدها كشفت الأخبار عن أن الهلال مهتم باللاعب ويفاوض وكيل أعماله، وهو ما أكده فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، بأنه كانت هناك مفاوضات بالفعل لكن عدة أمور عرقلت الصفقة.

ماشاريبوف

أكدت الصحافة الأوزبكية أن جلال الدين ماشاريبوف، لاعب باختاكور، وقع بالفعل لنادي النصر، لكن عدم حصول الفريق الأصفر والأزرق على شهادة الكفاءة المالية، حرمه من إبرام التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما جعل اللاعب يذهب إلى شباب الأهلي الإماراتي على سبيل الإعارة.

جمال بلعمري

سعى الأهلي إلى كسب خدمات الجزائري جمال بلعمري، لاعب ليون الفرنسي، وإعادته مجددا إلى الدوري السعودي بعد التجربة التي خاضها بقميص الشباب، لكن المفاوضات توقفت حسب الأنباء الصحافية لأسباب مختلفة، وأوضح خالد البلطان، رئيس الشباب، أن بلعمري لن يستطيع اللعب مع الأهلي إلا بموافقة الشباب، وعليهم أن يدفعوا مبلغاً كبيراً للشباب في حال أرادوا اللاعب.

سعد ناطق

طالب سعد ناطق، مدافع الشرطة العراقي، من ناديه السماح له بالانتقال إلى أهلي جدة، وذلك بعد تعنت النادي العراقي في الشروط، وهو ما دفع المدافع الدولي إلى توجيه رسالة لناديه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، من أجل الموافقة على انتقاله قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الشتوية في السعودية.