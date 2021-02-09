الهلال ينتفض ويمزق شباك العين بخماسية

استعاد الهلال نغمة الانتصارات بعدما اكتسح مضيفه العين 5-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سعود بالباحة، في مباراةٍ مؤجلة من المرحلة 16 ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

ونجح الهلال في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته المفاجئة من أمام ضيفه أبها 3-2 في المرحلة الماضية والتي أعادته للمركز الثالث.

ويدين الهلال بهذا الفوز لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي سجّل 4 أهداف "سوبر هاتريك" وسجّل الهدف الخامس قائده سالم الدوسري.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي احتاج 9 دقائق حتى تمكن مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز من تسجيل الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الهلال هجومه ونجح غوميز بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+5 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله سالم الدوسري.

وفي الشوط الثاني حاول العين تسجيل هدف تقليص الفارق وكان قريباً من ذلك حينما تلقى مهاجمه البرازيلي جيترسون تمريرة من زميله سعيد القرني ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس حبيب الوطيان الذي أبعدها بصعوبة.

واستعاد الهلال سيطرته وتمكن مهاجمه غوميز من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله مد الله العليان.

وواصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه غوميز بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 78 بعدما أكمل تمريرة زميله أمير كردي بقدمه في شباك الحارس أمين بخاري.

وعند الدقيقة 90+5 اختتم قائد الهلال سالم الدوسري أهداف فريقه بتسجيله الهدف الخامس بعد متابعته لتسديدة زميله عبدالله الحمدان العائدة من الحارس أمين بخاري ليضعها في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 33 نقطة ليتقدم للمركز الثاني بفارق الأهداف عن أهلي جدة الثالث، وبفارق نقطتين عن المتصدر الشباب، وبقي العين على رصيده السابق 13 نقطة ليبقى في المركز الأخير.

