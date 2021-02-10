أبو راشد: شرط عدم مشاركة الحمدان أمام الشباب "باطل"

كشف خالد أبو راشد، مستشار قانوني، أنه لا يحق لنادي الشباب وضع شرط يلزم الهلال بعدم السماح بمشاركة عبدالله الحمدان في مباراة الفريقين.

وبحسب مصادر "العربية" فإن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، وضع شرطاً لقبول التنازل عن المدة المتبقية من عقد المهاجم عبدالله الحمدان ينص على عدم مشاركة اللاعب مع الهلال ضد فريقه السابق.

وقال أبو راشد في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: هذا الشرط لم تنص عليه لائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي وقانونا غير ملزم على الإطلاق، والمسألة أدبية.

وأضاف: العقد صحيح لكن الشرط باطل حتى لو كتب هذا الشرط في العقد، وهذا نصت عليه المادة 24 من لائحة الاحتراف السعودي، التي قالت إذا تضمن العقد شرطا مخالفا فالعقد صحيح والشرط باطل، ويعد هذا الشرط باطلا لأنه لا يتوافق مع النظام.

وواصل: لا توجد أي ضمانات وأي مادة تلزم الهلال بتنفيذ هذا الشرط، وبالتالي تبقى المسألة بين الطرفين أدبية.