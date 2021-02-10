الأهلي يستدرج الاتحاد في ديربي مثير

سيكون عشاق المستديرة على موعدٍ يوم الخميس مع قمةٍ مثيرة تجمع الأهلي أمام غريمه التقليدي الاتحاد في ديربي جدة الكبير والذي سيحتضنه رديف ستاد الجوهرة المشعة، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وستكون المواجهة على غير العادة حيث يدخل الفريقين المباراة وعينهما على المنافسة إذ يبحث الأهلي عن خطف الصدارة مؤقتاً، في حين يسعى الاتحاد لاقتحام المنافسة والاقتراب من فرق الصدارة.

ويعيش الأهلي فترة تذبذب مستوى بقيادة مدربه الصربي فلادان والذي سنحت لديه العديد من الفرص ليبتعد بالصدارة إلا أنه لم يستغل تعثر الشباب والهلال في مراحل ماضية.

ويأمل فلادان في أن تكون مواجهة الاتحاد الغريم التقليدي بداية الانطلاقة نحو المنافسة بشراسة على لقب الدوري.

وأنهى الأهلي الميركاتو الشتوي بصفقة واحدة فقط تتمثل في التعاقد مع السنغالي مباي نيانغ قادماً من فريق رين الفرنسي والذي سبق وأن لعب لميلان الايطالي.

ولن يتمكن نيانغ من المشاركة في الديربي كونه سيصل الى جدة منتصف الأسبوع المقبل بحسب تأكيدات الإدارة الأهلاوية حيث تم تسجيله بديلاً للألماني ماركو مارين والذي انتقل لنادي الرائد، بالاضافة إلى إعادة تسجيل البوسني إلفيس ساريتش ليكمل قائمة الأجانب.

وتعرض ساريتش لقطع في الرباط الصليبي في مباراة الرائد الأخيرة في دوري الموسم الماضي لتتعاقد مع الغاني صامويل أوسو لاعب الفيحاء بنظام الإعارة لمدة 3 أشهر.

ونجح الأهلي في العودة مجدداً إلى سكة الانتصارات بعد فوزه في المرحلة السابقة أمام مضيفه الوحدة 4-2، ويأمل في تحقيق فوزه الثاني توالياً والذي لم يتحقق منذ المرحلتين التاسعة والعاشرة.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني ونقطتين عن الشباب المتصدر.

وعلى الطرف الآخر يدخل الاتحاد المباراة وهو يسعى لاقتحام دائرة المنافسة الغائبة عن الفريق منذ أكثر من 8 مواسم.

ويأمل الاتحاد في أن يكرر تفوقه على غريمه التقليدي بعد فوزه عليه ذهاباً بثنائية نظيف ليوقف به سيطرة الأهلي على مباريات الديربي التي استمرت لسبع مواسم متتالية.

وتلقى البرازيلي فابيو كاريلي ضربةً قوية بعد تأكد غياب مواطنه برونو هنريكي عن الفريق لمدة 6 اسابيع بسبب إصابته بكسر في مشط القدم.

وأعلن اتحاد جدة عن حاجة لاعبه البرازيلي هنريكي إلى إجراء عملية جراحية في مشط القدم سيجريها في البرازيل ستبعده عن الفريق 6 أسابيع.

وسيسجل الاتحاد في حال فوزه بالديربي اسمه كمنافسٍ شرس على اللقب حيث سيقترب كثيراً من ثلاثي المقدمة الشباب والهلال والأهلي.

ونجح الاتحاد في استعادة توازنه سريعاً عقب فوزه الكبير على ضيفه الفتح 4-1 ليعوض خسارته أمام الاتفاق 2-صفر في المباراة التي سبقتها.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الشباب المتصدر.