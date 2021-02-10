عموري وإدواردو.. ثنائية جديدة بذكريات الهلال

عاد عمر عبدالرحمن إلى تشكيل ثنائية جديدة مع زميله السابق كارلوس إدواردو، بعدما أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي، تعاقده رسميا مع اللاعب الملقب بــ"عموري".

وانضم صانع الألعاب الإماراتي إلى الفريق الأحمر والأخضر، يوم الأربعاء، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم.

وعاد عموري ليلعب مجددا بجوار البرازيلي كارلوس إدواردو، بعدما كانا سويا في الهلال السعودي، لكنهما لم يلعبا عددا كبيرا من المباريات، بسبب تعرض النجم الإماراتي للإصابة على مستوى رباط الركبة، الأمر الذي جعله يلعب 6 مباريات فقط مع إدواردو، كانت في السوبر السعودي الذي حققه الهلال على حساب الاتحاد في لندن البريطانية، إلى جانب خمس مباريات في منافسات الدوري خلال موسم 2018-2019، علما بأن الهلال لم يخسر في المواجهات الست التي لعب فيها عمر وإدواردو سويا.

وكانت آخر مباراة للاعب البالغ من العمر "29 عاما" بقميص الهلال في 18 أكتوبر 2018، وخرج من الشوط الأول مصابا في الدقيقة الـ 11، وبعدها لم يرتدي قميص الهلال مجددا، فيما انتقل كارلوس إدواردو إلى الفريق الإماراتي في 27 أغسطس الماضي بعد مسيرة طويلة قضاها في صفوف النادي السعودي.

وتجمع الثنائي علاقة صداقة قوية ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي لقطة دعم إدواردو لعموري بعد إصابته مع الهلال، عندما احتفل البرازيلي على طريقة عمر عبدالرحمن عقب تسجيله في مرمى الاتحاد.