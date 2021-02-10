في الدور الثاني.. الأهلي يحكم قبضته على الديربي

سيكون رديف ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة مسرحاً لقمةٍ ملتهبة تجمع الأهلي أمام غريمه التقليدي الاتحاد، في قمة مواجهات المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ويملك الأهلي تفوقاً في مواجهاته أمام غريمه التقليدي الاتحاد التي تقام في الدور الثاني منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008-2009، حيث تواجها في 12 مباراة كان نصيب الأهلي منها 5 مباريات مقابل 3 انتصارات للاتحاد وتعادلا في 4 مناسبات.

ولم يكتف الأهلي بتحقيق الفوز في مواجهات الدور الثاني بل يملك أكبر نتيجة سجلها بالديربي حيث سبق أن انتصر بنتيجة 4-1 في موسم 2016-2017 و4-2 في موسم 2015-2016.

وفي المقابل لم يسبق للاتحاد أن سجل نتيجة كاسحة في مواجهات الدور الثاني حيث اكتفى بفوزه 2-صفر في موسم 2010-2011.

وتمكن الأهلي من تسجيل 15 هدفاً في شباك الاتحاد في مواجهات الدور الثاني، في حين أن الأخير سجّل 12 هدفاً.

وحضرت انتصارات الأهلي الخمسة على الاتحاد في الدور الثاني في مواسم 2008-2009 و2013-2014 و2015-2016 و2016-2017 و2019 - 2020.

في حين أن انتصارات الاتحاد الثلاث كانت في مواسم 2009-2010 و2010-2011، و2011-2012.