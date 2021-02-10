في دوري المحترفين.. الأهلي يتفوق على الاتحاد

يتطلع أهلي جدة لاستعادة انتصاراته في مواجهاته أمام غريمه التقليدي الاتحاد حينما يلاقيه يوم الخميس على رديف ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في ديربي جدة ضمن منافسات المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ويملك الأهلي تاريخاً مميزاً في مواجهات الديربي أمام غريمه التقليدي الاتحاد منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008-2009 حيث التقيا في 25 مباراة، انتصر الأهلي في 11 مقابل 7 للاتحاد وتعادلا في 7 مباريات.

ولا يقف تفوق الأهلي أمام غريمه فقط في عدد مرات الفوز بل في أطول سلسلة عدم خسارة في الديربي حيث لم يخسر في 16 مباراة متتالية ابتداء من موسم 2012-2013 وحتى نهاية الموسم الماضي.

ونجح الاتحاد في كسر عقدة غريمه التقليدي حينما انتصر عليه في الدور الأول 2-صفر وهو الانتصار الأول منذ 8 مواسم متتالية.

وتمكن الأهلي من هز شباك غريمه التقليدي 39 مرة، في حين نجح الاتحاد بتسجيل 29 هدفاً.

ويملك الأهلي أكبر نتيجة سجلت بالديربي خلال دوري المحترفين حينما انتصر 4-1 في عام 2017، و4-2 في عام 2016.

في حين لم يسجل الاتحاد نتائج كبيرة في الديربي خلال دوري المحترفين، حيث إن أعلى نتيجة فاز بها كانت 3-1 في عام 2010.

وستكون هذه المباراة مختلفة عن مواجهاتهما السابقة بسبب أن الفريقين منافسان على اللقب بعكس المواسم الأخيرة والتي كان فيها الاتحاد بعيداً عن المنافسة ويصارع على البقاء في آخر موسمين.