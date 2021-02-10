في فبراير.. الكفة متساوية بين الأهلي والاتحاد

يخوض الأهلي وغريمه التقليدي الاتحاد لقاءهما رقم 22 في شهر فبراير بكافة المسابقات السعودية، حينما يلتقيان على رديف ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ويدخل الفريقان المواجهة بكفةٍ متساوية خلال مواجهاتهما 21 التي أقيمت في شهر فبراير بكافة المسابقات حيث سبق أن التقيا في 20 مواجهة فاز كل فريق في 5 مباريات وتعادلا في 10 مباريات.

وكان أول لقاء أقيم بينهما في شهر فبراير يعود لعام 81 حينما التقيا في الدوري السعودي ونجح الأهلي بالفوز 2-1، في حين أنهما تعادلا لأول مرة في فبراير عام 1983 بنتيجة 1-1.

وفي عام 1986 حقق الاتحاد فوزه الأول في شهر فبراير حينما انتصر بهدف نظيف ضمن منافسات كأس الاتحاد السعودي، وانتهت مواجهة الإياب التي أقيمت بالشهر نفسه بالتعادل 1-1.

وفي فبراير 1987 التقى الفريقان مرتين في الشهر نفسه الأول ضمن منافسات كأس الملك وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية كانت لحساب الدوري وانتهت بفوز الأهلي 2-1.

وفي مطلع التسعينات الميلادية التقى الفريقان خلال شهر فبراير في 7 مباريات ابتداءً من عام 92 وحتى عام 99 حيث التقيا 8 مرات، حيث تقاسم الفريقان عدد الانتصارات بواقع مباراتين لكل فريق وتعادلا في 4 مباريات.

وفي فبراير عام 2001 التقى الفريقان لحساب الدوري وتعادلا 1-1، لينجح الاتحاد بحسم مواجهتهما التي أقيمت في الشهر نفسه من عام 2005 بنتيجة 3-2.

وتوقفت مواجهات الفريقين خلال شهر فبراير حتى عام 2011 حينما التقيا وانتصر الاتحاد بثنائية نظيفة، ليعود التعادل مرة أخرى ويحسم لقاءهما الذي أقيم في عام 2013.

وفي فبراير عام 2017 نجح الأهلي بتحقيق فوزٍ كبير على الاتحاد بنتيجة 4-1، في حين أن آخر لقاءاتهما التي أقيمت بالشهر نفسه عام 2018 انتهت بالتعادل السلبي.