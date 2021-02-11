الدوري السعودي يتجاوز الصيني ويصبح الأغلى في آسيا

أصبح دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أغلى دوري في آسيا، متفوقا على نظيره الصيني، وذلك بعد غلق فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وبلغت القيمة السوقية للدوري السعودي 342 مليون يورو، متفوقا بفارق كبير على بقية المسابقات في القارة، وذلك حسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت" المختص في تحديد أسعار اللاعبين والأندية.

وبات الدوري السعودي الأغلى قاريا، بعد عدة سنوات كان يتقدم فيها الدوري الصيني من ناحية القيمة السوقية.

وبحسب "ترانسفير ماركت"، تراجع الدوري الصيني إلى المركز الثالث بعدما وصلت قيمته إلى 300 مليون يورو، فيما ارتفع الدوري الياباني إلى المركز الثاني بـ 307 ملايين يورو.