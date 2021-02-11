الفيصلي يسعى لتعميق جراح الوحدة

يسعى الفيصلي لمواصلة انطلاقته حينما يستضيف الوحدة الجريح، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين يبحث الرائد عن استعادة توازنه حينما يواجه ضيفه الباطن، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ونجح الفيصلي في العودة إلى الانتصارات حينما فاز على الباطن في المرحلة السابقة ليوقف به مسلسل إهدار النقاط الذي لازمه في 8 مراحل متتالية.

ويدخل الفيصلي المباراة وهو بالمركز 11 برصيد 20 نقطة، في حين أن الخسارة لو حدثت ستعيده إلى مناطق الخطر.

وفي المقابل يأمل الوحدة في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة واستعادة جزء من عافيته بعد التراجع الكبير لنتائجه خلال المراحل الأخيرة.

ولم يعرف الوحدة طعم الانتصارات في آخر 6 مراحل، حيث خسر 3 مباريات وتعادل في مثلها ليتراجع للمركز العاشر برصيد 21 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث الرائد عن استعادة توازنه حينما يستضيف الباطن.

وعاد الرائد مجدداً لمسلسل الخسائر حيث مني بهزيمه ثقيلة من الشباب بنتيجة 4-1 ليتراجع للمركز 12 برصيد 19 نقطة.

وفي المقابل يسعى الباطن لتحقيق فوزٍ يساهم في إبعاد الفريق عن مناطق الخطر مؤقتاً.

وقدّم الباطن أداءً جيداً في الدور الأول إلا أن سوء الطالع لازمه في مبارياته الأخيرة ليتراجع للمركز 14 برصيد 17 نقطة.